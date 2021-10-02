Музыкант Дэвид Ли Рот объявил о завершении карьеры

Вокалист и фронтмен группы Van Halen Дэвид Ли Рот объявил, что уходит на пенсию. Об этом он заявил журналистам Las Vegas Review-Journal.

«Я ухожу на пенсию. Это первое и единственное официальное объявление», — заявил он.

По словам рок-музыканта, в конце 2021 — начале 2022 года он даст последние пять концертов. Предполагается, что они пройдут в Лаг-Вегасе 31 декабря, а также 1,5,7 и 8 января.

«Я не собираюсь объяснять это заявление. Объяснение в сейфе. Это мои последние пять концертов», — добавил он.

Ранее стало известно о смерти гитариста и сооснователя группы Van Halen Эдди Ван Хален. Сообщалось, что музыкант последние 10 лет боролся онкологическим заболеванием.