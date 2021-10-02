Лию Ахеджакову вызвали в Следственный комитет

Народная артистка России Лия Ахеджакова побывала в Следственном комитете. Об этом сообщает в Telegram URA.RU.

Актриса рассказала об этом на сборе труппы театра «Современник». Она отметила, что ее пригласили в СК, чтобы поговорить о спектакле «Первый хлеб» на который подала жалобу об оскорблении ветеранов общественная организация «Офицеры России».

Следователи расспросили Ахеджакову о постановке и поинтересовались, почему ее героиня столь негативно относится к ветеранам.

«Мне от этого всего так тяжело», — поделилась она впечатлением.

Ранее Ахеджакова пожаловалась на травлю из-за спектакля.

Премьера спектакля «Первый хлеб» состоялась 19 июля 2021 года. Сюжет постановки рассказывает о молодых людях, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну. Вскоре после показа «Офицеры России» пожаловались в московскую Генпрокуратуру и столичную мэрию на оскорбление ветеранов, которое якобы содержится в монологе главной героини в исполнении актрисы Лии Ахеджаковой.