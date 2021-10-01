Шепелев раскритиковал обнаженные фото Бритни Спирс

Телеведущий Дмитрий Шепелев на своей странице в Instagram осудил американскую поп-певицу Бритни Спирс за серию обнаженных фотографий, которые она ранее выложила в соцсетях. Артистка сделала резонансную публикацию со снимками вскоре после освобождения из-под опеки родного отца Джейми Спирса.

«Слушайте, а может быть, все же поспешили ее от папиной опеки освобождать? Бритни спамит своими обнаженными фотографиями», — написал Шепелев.

В начале осени 2021 года отец Бритни подал ходатайство о прекращении опекунства над дочерью. И уже 29 сентября суд в Лос-Анджелесе приостановил продолжавшуюся 13 лет опеку над певицей со стороны ее отца. Временные полномочия по опекунству были переданы бухгалтеру Джону Забелу, на чем настаивали сама артистка и ее адвокат Мэтью Розенгарт.