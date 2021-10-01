Граймс выпустила трек о любви после расставания с Маском

Певица Граймс представила в Instagram песню «Love». По словам самой артистки, трек посвящен реакции общественности и СМИ на ее расставание с миллиардером Илоном Маском.

«Я написала и спродюсировала эту песню в ответ на все то вторжение в частную жизнь, плохую прессу, ненависть в интернете и проследование со стороны папарацци, с которыми столкнулась на этой неделе», — сообщила она в анонсе песни.

«Love» на данный момент доступен для прослушивания только в Instagram певицы, в стриминговых сервисах он пока не появился.

О расставании основателя Tesla Илона Маска и Граймс стало известно в конце сентября. Как объяснял изобретатель, они с певицей «полурасстались», оставшись в теплых отношениях. Отношения пары продлились три года, в мае 2020-го у них родился сын.