Жена Прохора Шаляпина умерла через два месяца после свадьбы

Певец Прохор Шаляпин в своем Instagram сообщил о смерти своей 42-летней супруги-миллионерши Татьяны-Клаудии Дэвис.

«Мне тяжело это писать и я очень не хочу в это верить, но моей Танечки больше нет … Прощай, моя Танюша. я буду помнить и любить тебя всегда», — написал артист.

Ранее сообщалось, что Дэвис находится в тяжелом состоянии после заражения COVID-19.

Как рассказал сам Шаляпин, женщина чувствовала себя плохо и отправилась в больницу в состоянии полубреда. Кроме того, госпитализировали ее отца и мать, которые живут в особняке пары в Лас-Вегасе. По словам Шаляпина, он не заразился, потому что привился российской вакциной.

Шаляпин женился на миллионерше 31 июля этого года. Свадьба проходила в клубе «Интрига» в Лас-Вегасе. Заведение было полностью закрыто для торжества. После выездной регистрации состоялся банкет, на котором выступал сам Шаляпин. Он пел для гостей русские народные песни, композиции Юры Шатунова и Верки Сердючки. По предварительным подсчетам, стоимость свадьбы составила 15 млн рублей.