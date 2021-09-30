Понасенков назвал самокатчиков «обезьянами с гранатой»

Шоумен и историк Евгений Понасенков высказался в эфире RTVI против электросамокатов, назвав использующих их людей «животными без ума».

«Это чума, часть техногенной катастрофы. Самокатчики — животные без совести, без ума, без воспитания. Этим обезьянам нельзя давать гранату. То есть самокатчики — это обезьяны с гранатой. Самокаты отнимают у людей возможность дышать, ходить просто. Уничтожили пешеходную зону. Это катастрофа, этого не было в мировой истории», — заявил историк.

Ранее Понасенков в своем блоге уже высказывался против электросамокатчиков и призывал мэрию Москвы убрать их из города. Кроме того, он называл водителей электросамокатов «уличными террористами».