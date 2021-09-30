Сарик Андреасян снимет фильм о жертвах «скопинского маньяка»

Режиссер Сарик Андреасян снимет художественный кинофильм по мотивам книги «Исповедь узницы подземелья» одной из жертв скопинского маньяка Екатерины Мартыновой.

Как передает mk.ru со ссылкой на собственный источник, Андреасян подписал контракт с Мартыновой на использование ее книги в кинокартине еще на прошлой неделе.

В юном возрасте женщину почти четыре года держал в подвале маньяк Виктор Мохов. Ее подруга, вместе с которой Екатерина попала в подвал, с прессой не общается и внимания к себе избегает. «Фильм будет по мотивам моей книги, пока не могу сказать больше информации», — сказала автор.

Она собирается консультировать создателей и актеров.

Съемки художественного фильма начнутся в 2022 году.

Сарик Андреасян — автор фильмов «Беременный», «Непрощенный», сериала «Чикатило» и др.

Ранее Ксения Собчак ответила на критику своего документального фильма о «скопинском маньяке» Викторе Мохове.

Она попросила тех, кто осудит ее за интервью с державшим двух несовершеннолетних девочек в плену маньяком, «не морализаторствовать».