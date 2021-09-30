«Ты русский, выходи из машины»: Гогена Солнцева выгнали из такси

Шоумен Гоген Солнцев пожаловался полиции на то, что его выгнал из машины таксист.

По словам Солнцева, он вызвал такси в популярном сервисе, однако водитель якобы наотрез отказался везти артиста. Артист уверен, что причиной стала его национальность. «Я вызвал полицию просто чтоб уехать домой. Человек он восточный, я никогда плохо не относился к восточным людям, но когда тебе говорят «ты русский, выходи из машины», я просто потерялся и даже не знал, что ответить. Не знаю, что за националисты появились», — цитирует Солнцева Telegram-канал Readovka.

Сам водитель утверждает, что не стал везти Солнцева, потому что тот был пьян.

Ранее стало известно, что Гоген Солнцев разводится с пожилой супругой. Сам шоумен признался, что решение его жены-пенсионерки Екатерины Терешкович развестись шокировало его. 40-летнего Солнцева задело, что его 66-летняя жена обвинила его в алчности, безразличии и попытках заставить ее делать пластические операции.