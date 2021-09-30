Критик Соседов объяснил, почему Пугачева смогла стать популярнее Ротару

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе для YouTube-Канала «Вокруг ТВ» поделился мнением о том, почему певица Алла Пугачева стала популярнее Софии Ротару.

По словам Соседова, Ротару подорвала свое здоровье, когда выступала на открытых площадках. «Она давала по три концерта в день в каких-то колхозах с ужасной аппаратурой, конечно, живьем. Настал момент, когда она уже не смогла давать живые концерты», — отметил он.

Соседов привел пример: в 1977 году у Ротару остановилась фонограмма на большом концерте во Дворце спорта, после чего артистку отлучили от гастролей на год. Тогда Ротару решила петь вживую, и у нее случился обморок после двухчасового концерта. «Ей сказали, что у нее нет сил для двухчасовых концертов. Может настать момент, когда ее уже не спасти. Она стала использовать плюсовую фонограмму», — разъяснил Соседов, резюмировав, что если бы артистка могла продолжать выступать вживую, она была бы звездой, а не Пугачева.

Ранее Гулькина снова обвинила Пугачеву в препятствовании молодым артистам.