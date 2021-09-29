«МК»: Никиту Михалкова едва не убило упавшей декорацией МХАТа

Режиссер и актер Никита Михалков едва не погиб во МХАТе им. Горького во время спектакля «Двенадцать», передает mk.ru.

Сообщается, что во время действия на сцену с высоты тринадцати метров упал тяжелый предмет, приземлившийся у ног Никиты Михалкова. Выяснилось, что это часть декорации от спектакля, который играли накануне. «В нашем театре, который сейчас строится, такого не случится никогда», — как утверждается, сказал Михалков после спектакля. Директор Центра Никиты Михалкова Игорь Попов подтвердил произошедшее. «Поскольку у нас идет ремонт, мы играем на других площадках, в том числе во МХАТе им. Горького», — сказал он.

Издание уточняет, что после инцидента был составлен акт, в котором вину за случившееся возложили на работников постановочной части.

По словам экспертов, верхняя механизация (штанкетное хозяйство) должна проходить проверку раз в год. Если декорации от предыдущего спектакля остаются на штанкетах, по правилам техники безопасности они должны быть тщательно закреплены.

В собственном театре Никита Михалков расположится в 2023 году.

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