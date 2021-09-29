Михалков заявил о «никаком «Оскаре»

Российский режиссер Никита Михалков выразил свое мнение о премии «Оскар» журналистам РИА Новости.

Режиссер полагает, что нет смысла участвовать российским фильмам в премии американской киноакадемии. На его взгляд, она стала политизированной.

Российский режиссер Никита Михалков в кулуарах фестиваля «Жемчужина Шелкового пути» заявил о «никаком «Оскаре»».

«Никакие. Потому что «Оскар» уже стал никаким», — ответил мэтр на вопрос, какие отечественные фильмы могли бы претендовать на ближайшую премию американской киноакадемии.

В 1995 году фильм Михалкова «Утомленные солнцем» стал лауреатом премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

Ранее сообщалось, что Украина выдвинула на «Оскар» фильм про Донбасс. Речь идет о картине Натальи Ворожбит «Плохие дороги».