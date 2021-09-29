Уилл Смит рассказал о своем полигамном браке и мечтах о гареме

Актер Уилл Смит дал откровенное интервью GQ и рассказал о своем открытом браке с актрисой Джадой Пинкетт-Смит, с которой они вместе уже 23 года.

Общественное внимание к паре и их отношениям не ново. В прошлом году актриса призналась, что у нее отношения с 29-летним музыкантом Августом Алсиной, другом их 23-летнего сына Джейдена. И она, и Уилл тогда появлялись в «Red Table Talk», рассказывая о периодах полигамии в браке.

«Джада никогда не верил в традиционный брак… У Джады были члены семьи, у которых были нетрадиционные отношения. то есть, она росла совсем не так, как я. У нас были серьезные бесконечные дискуссии о том, что такое совершенство в отношениях. Каков идеальный способ взаимодействия в паре? И для большей части наших отношений, мы выбрали моногамию, все же не думая о моногамии как об единственном идеале», — рассказал Смит.

По словам актера, он никому не предлагает идти по тому же пути, но для него самого — взаимна свобода и безусловная поддержка «являются высшим определением любви».

Смит также поделился, что ходил к сексологу Микаэле Бэм и рассказал ей о списке женщин, которых хотел бы видеть в своем «гареме» — о нем он задумывался еще в начале актерской карьере. В этом списке среди прочих — актриса Хэлли Берри и балерина Мисти Коупленд.

«В моем сознании, в моем христианском воспитании даже мои мысли были грехами. Это был действительно процесс, который Микаэла заставила меня осознать, чтобы я понял — мои мысли не были грешны, и даже действие нечистых помыслов не сделало меня куском дерьма», — признался Смит.

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