Дочь Гузеевой эмоционально рассказала о состоянии матери

Дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова на своей странице в Instagram прокомментировала сообщения о состоянии здоровья совей матери.

«Как мне надоело уже отвечать на все эти сообщения. С мамой все в порядке», — написала Ольга в сторис.

В ночь на 27 сентября стало известно, что Ларису Гузееву доставили на машине скорой помощи в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке. Врачи подтвердили у нее коронавирусную инфекцию. Утверждалось, что телеведущая находится в палате, а ее состояние врачи оценивают как стабильное. Источник в медицинских кругах рассказывал, что у звезды «сильный стресс», и в больнице ей якобы дают успокоительные средства.

Ранее источник сообщил, что Гузеева находится в тяжелом состоянии, при этом врачи назначали ей консервативное лечение и дыхательную гимнастику.