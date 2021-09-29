Пленку с неизвестной песней и интервью Джона Леннона продали за $58,3 тыс

Кассетная запись с интервью датских школьников с бывшим солистом The Beatles Джоном Ленноном и Йоко Оно, в котором Леннон поет ранее неизданную песню, была продана на аукционе в Копенгагене. Об этом говорится на странице аукциона Bruun Rasmussen Auctioneers в Instagram.

Сообщается, что 33-минутная аудиозапись была продана за 370 000 датских крон — около $58,3 тыс.

«Наконец, спал весь ажиотаж вокруг сегодняшних живых торгов небольшой магнитофонной записи Джона Леннона 1969 года. Она ушла с молотка 370 000 датских крон — более чем на 100 000 датских крон сверх предварительной оценки», — говорится в сообщении.

Пленка была записана четырьмя подростками в рамках отчета для школьного журнала в январе 1970 года, всего за несколько месяцев до того, как The Beatles официально объявили о своем распаде. Ранее необнародованная песня называется «Radio Peace» — она должна была стать темой для радиостанции, которую Леннон надеялся запустить в Амстердаме. Запись проходила в то время, когда Леннон и Оно публично призывали к прекращению войны во Вьетнаме.

Один из школьников, бравших интервью у Леннона, присутствовал на аукционе. Сейчас ему 68 лет, однако, по его словам, он по-прежнему вдохновлен посланием мира, которое более 50 лет назад озвучили тогда Леннон и Оно.

Ранее стало известно, что The Beatles перевыпустят альбом «Let It Be» с ранее не издававшимся материалом.