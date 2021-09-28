Бутман рассказал о «музыкальной дружбе» с Арутюновым

Народный артист России Игорь Бутман в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал об опыте общения и положительных качествах музыканта Николая Арутюнова, ушедшего из жизни 28 сентября.

«Он был замечательным человеком, многое знал, много читал, поэтому с ним всегда было интересно. Хотя мы не были очень близки — он часто играл у меня в клубе, тогда мы и встречались, общались. У нас была музыкальная дружба», — сказал саксофонист.

Николай Арутюнов известен как основатель музыкальной группы «Лига блюза», также он выступал в коллективах «Николай Арутюнов & Funky Soul», «Четверг Арутюнова», «Николай Арутюнов & The Blues Barbarians», «Арутюнов & Quorum» и The Booze Band. В 2018-м артист дошел до суперфинала первого сезона шоу «Голос 60+», будучи участником команды Леонида Агутина. Спустя год музыкант написал гимн московского «Динамо».

Причины смерти Арутюнова, скончавшегося в возрасте 63 лет, на данный момент не раскрываются.

Ранее Лев Лещенко рассказал «Газете.Ru», как подружился с Арутюновым на съемках «Голоса».