Народный артист Ролдугин рассказал о «поразительном» музыкальном таланте Путина

Народный артист России Сергей Ролдугин рассказал, что президент России Владимир Путин может наизусть сыграть на рояле первую прелюдию из сборника клавирных пьес Баха. Этим он поделился в эфире телеканала «Россия 24».

«Это действительно меня поражает, я не знаю ни одного политика, который бы мог сыграть наизусть вот эту первую прелюдию Баха из «Хорошо темперированного клавира», — признался Ролдугин.

Артист предложил сомневающимся в музыкальном таланте Путина попросить президента продемонстрировать свои умения.

В 2017 году Владимир Путин, который находится в Пекине на форуме «Один пояс — один путь», перед встречей с председателем КНР Си Цзиньпином сыграл на рояле.

По дороге в зал переговоров Путин увидел в резиденции Си рояль и сыграл на нем «Московские окна» и «Город над вольной Невой».

Позже Путин сыграл на пианино XVIII века во время визита на киностудию «Ленфильм». Президент исполнил фрагмент композиции «Московские окна» Тихона Хренникова.

Также Путин рассказал, как известный пианист Денис Мацуев узнал стиль его игры на пианино по исполнению «Мурки».