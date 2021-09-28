Хибла Герзмава едва не стала жертвой мошенников в суде

Мошенники хотели взыскать несуществующий долг с известной оперной певицы Хиблы Герзмавы, сообщает Telegram-канал 112.

Как рассказал источник, неизвестный подал в один из московских судов исковое заявление о взыскании с певицы задолженности по договору беспроцентного займа в размере $70 тыс.

Истец подделал подпись в графе «заемщик», где стояло имя артистки. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее правоохранители назвали сумму ущерба, нанесенного мошенниками семье актера Алексея Баталова. Вдова и дочь популярного артиста обманным путем лишились доли в мастерской, крупной денежной суммы, а также нескольких квартир. Хищение имущества было оценено в 35 млн руб. Принимавший участие в афере нотариус Дмитрий Бублий задержан.

Звезда фильмов «Москва слезам не верит», «Звезда пленительного счастья» и «Летят журавли» Алексей Баталов умер в июне 2017 года в возрасте 88 лет.