Mash: Гузеевой перельют плазму переболевшего коронавирусом донора

Телеведущей Ларисе Гузеевой перельют плазму донора, переболевшего коронавирусной инфекцией, передает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

Это может случиться уже в ближайшие. Плазма донора, в которой есть антитела, должна помочь Ларисе Гузеевой справиться с болезнью.

Утверждается, что сейчас врачи оценивают состояние артистки как средней тяжести.

Ранее сообщалось, что медики подтвердили у актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой коронавирусную инфекцию. При этом компьютерная томография якобы не показала у знаменитости поражения легких.

О том, что актрису и телеведущую Ларису Гузееву доставили машиной скорой помощи в московскую городскую клиническую больницу №40 в Коммунарке, «Комсомольская правда» сообщила в ночь на 27 сентября. . Источник в медицинских кругах добавлял, что у звезды «сильный стресс», и в больнице ей якобы дают успокоительные средства.

Перед сообщениями о госпитализации 62-летняя Лариса Гузеева выкладывала кадры с оздоровительных процедур в Крыму. На южный берег полуострова она приехала всего на три дня, которые провела в частной клинике, специализирующейся на очищении организма.