Шакил О'Нил запретил называть его знаменитостью

Четырехкратный чемпион НБА Шакил О'Нил, который после завершения спортивной карьеры участвует в рекламных кампаниях, снимается в кино и пишет музыку, заявил в интервью газете New York Post, что не причисляет себя к знаменитостям, назвав таких людей сумасшедшими.

«Я не хочу относиться к этой категории [людей]. Знаменитости сумасшедшие, они действительно сумасшедшие. Не называйте меня так больше. Эти люди не в своем уме, судя по тому, как они относятся к [другим] людям, что они делают, что говорят», — сказал О'Нил.

Он отметил, что старается привлекать к себе внимание исключительно добрыми делами.

«Я хочу, чтобы люди говорили:«Бро, он хороший парень. У него нет никакой свиты. Его люди не отберут и не выбросят телефон, потому что я просто сфотографировал его», — объяснил баскетболист.

В статье говорится о благотворительной кампании О'Нила, в рамках которой он планирует обеспечить спортивным снаряжением школы по всей стране — в шести городах, где отыграл 19 сезонов НБА.

«Мы собираемся закупить новое спортивное оборудование, форму, оплатить [строительство] спортивных площадок, отремонтировать игровые поля и закупить новые тренажеры», — поделился планами О'Нил.

Ранее стало известно, что Леброн Джеймс стал первым баскетболистом НБА, заработавшим один миллиард долларов.