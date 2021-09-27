У покойного актера Пороховщикова обнаружилась внебрачная дочь

У актера Александра Пороховщикова, известного ролями в «Ворошиловском стрелке» и молодежном сериале «Кадетство», нашлась внебрачная дочь. 36-летняя Анна Степанова сдала тест ДНК в эфире программы «Пусть говорят», который подтвердил ее родство с артистом.

О родстве со знаменитым отцом женщина узнала не так давно от матери Елены, которая утверждала, что актер знал о рождении ребенка, но не поддерживал с ней общения. «Ты знаешь, я недавно женился, поэтому мне эта история неинтересна», — передала она слова покойного артиста. По ее словам, она находилась в браке и не знала, кто отец, но, увидев его детские фотографии, отметила сходство с дочерью.

У Александра Пороховщикова, который ушел из жизни в 2012 году, не было детей из-за серьезных проблем со здоровьем.