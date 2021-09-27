Шахназаров о смерти Разлогова: он олицетворял фигуру кинокритика

Режиссер и генеральный директор киностудии «Мосфильм» Карен Шахназаров в беседе с «Газетой.Ru» выразил соболезнования в связи со смертью президента Гильдии киноведов и кинокритиков РФ Кирилла Разлогова.

«Кирилл Эмильевич был выдающимся во многих отношениях киноведом, прекрасно знал кинематограф, ориентировался в теории кино и занимал высокую позицию и в советском, и в российском кино. Он был очень обаятельным, веселым человеком, необыкновенно эрудированным и очень интеллигентным. Конечно, это большая утрата», — рассказал он.

По словам Шахназарова, Разлогов был воплощением настоящего кинокритика.

«Я его знал еще с советских времен. Он никогда не был радикалом в кино, прекрасно принимал разные направления. В моем понимании он действительно олицетворял фигуру кинокритика. Соболезнования его близким и родственникам. Конечно, очень жаль, что вот такие люди как Разлогов уходят, и остаются такие маргиналы как Матизен», — заключил он.

Ранее стало известно, что президент Гильдии киноведов и кинокритиков России, программный директор Московского Международного кинофестиваля, доктор искусствоведения Кирилл Разлогов скончался 27 сентября в возрасте 75 лет. С 1990-х годов он принимал участие в разработке законодательства о культуре, научных и общественных обсуждениях проблем в области культуры и искусства. Разлогов написал 14 книг и около 600 научных работ по истории искусства и кинематографа. Также был награжден французским орденом искусств и литературы степени кавалера.