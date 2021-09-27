Бритни Спирс потребовала 50% контроля над собственной жизнью

Певица Бритни Спирс подала в суд новые документы с требованием разрешить ей распоряжаться собственной жизнью и уволить ее отца Джейми с должности опекуна, сообщает The Sun.

39-летняя артистка требует себе 50% контроля за собственной жизнью впервые за последние 13 лет.

Эксперты считают, что судья Бренда Пенни может потребовать дополнительного медицинского освидетельствования звезды, прежде чем согласиться на это.

Джейми Спирс занимался делами Бритни с 2008 года, он может оспорить ее заявления о дееспособности. В собственных судебных документах он утверждал, что Бритни страдала от ментальных проблем и зависимостей, которые прятала от фанатов, а он спас ее от катастрофы.

С 2019 года личными и медицинскими делами певицы занималась Джоди Монтгомери, которую Бритни хочет оставить в команде.

Ранее бывший сотрудник службы охраны американской певицы Бритни Спирс Алекс Власов рассказал о жизни певицы на протяжении 13 лет опекунства.