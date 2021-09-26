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Мартиросян резко прокомментировал выступление комика Мирзализаде

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Юморист Гарик Мартиросян резко прокомментировал выступление комика Идрака Мирзализаде, который за оскорбительную шутку про русских был депортирован из России с пожизненным запретом посещать страну, сообщает mk.ru.

«Когда ты молодой, ты не понимаешь последствий своих шагов, ты дурак, у тебя нет опыта. Ты думаешь, что можешь говорить все, что хочешь», — отметил Мартиросян.

Комик заявил, что не согласен с коллегами по цеху, которые выступили с поддержкой Мирзализаде и попросили отменить ему наказание.

«Плевать я хотел на всех комиков, у меня нет никакой солидарности! Среди них шизофреники, маньяки, наркоманы, твари, мерзавцы и отвратительные типы, какая солидарность?», — считает Мартиросян.

Ранее Гарик Мартиросян разозлил публику шуткой про свою огромную зарплату.

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