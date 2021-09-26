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Телеведущая Ангелина Вовк обвинила Аллу Пугачеву в подлом поступке

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Известная российская телеведущая Ангелина Вовк заявила, что певица Алла Пугачева совершила подлый и некрасивый поступок, который случился на фестивале «Песня года». Такое заявление она сделала в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ, сообщает «Экспресс-газета».

Вовк рассказала, что ранее ее связывали дружеские отношения с артисткой, но общение прекратилось из-за инцидента, произошедшем несколько лет назад на фестивале «Песня года». На мероприятие Вовк и актера Евгения Меньшова пригласили быть соведущими. Телеведущая заявила, что тогда Пугачева была связана с этим проектом. Вовк считает, что поведение исполнительницы оскорбило ее.

«Тогда Алла Борисовна помогла продюсеру Игорю Крутому договориться о трансляции программы на канале НТВ, и первое, что сделала Пугачева, — вышвырнула бессменных ведущих «Песни года» Вовк и Евгения Меньшова», — пишет издание.

В результате Вовк и Меньшов не были допущены на сцену. Гостья шоу «Секрет на миллион» утверждает, что это было личное указание Пугачевой.

«Когда передача заканчивалась, вышла наша Примадонна и говорит: «Лина, Женя, где вы?» А в ответ тишина. Короче говоря, все было сделано для того, чтобы с нами расстаться. Нам никто не позвонил, никто не извинился, это было чье-то желание с нами расстаться», — сказала Вовк.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина заявила о способности Пугачевой «рушить карьеры» артистов.

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