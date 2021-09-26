Велосипедист нарисовал на карте обложку культового альбома Nirvana

Велосипедист Питер Стоукс изобразил на карте австралийской Аделаиды плывущего к доллару ребенка с культовой обложки альбома Nevermond группы Nirvana, которому в 2021 году исполняется 30 лет. Об этом сообщает телеканал ABC News.

С помощью мобильного приложения Strava, которое отслеживает активность пользователя, отображая на карте преодоленный им путь, Стоукс перенес на улицы Аделаиды знаменитое изображение.

«Определенно это было то, о чем я много думал, и что я очень хотел сделать — отдать дань уважения действительно отличному альбому», — сказал уличный художник.

Работа над картиной заняла восемь часов, все это время велосипедист слушал песни Nirvana. Он отметил, что гораздо дольше — месяцы — длилось планирование художественной акции.

Стоукс не ограничивается массовой культурой. Так, в прошлом году художник изобразил портрет немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

Ранее сообщалось, что герой обложки Nevermind требует у студии Universal Music отредактировать фотографию, на которой видны его гениталии.