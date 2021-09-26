«Боже мой, какое счастье»: Ангелина Вовк заявила, что не жалеет о бездетности

Российская телеведущая, актриса и диктор Ангелина Вовк призналась, что не сожалеет о несостоявшемся материнстве. Об этом она рассказала в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Полная версия телепередачи выйдет в воскресенье 26 сентября.

«Иногда я думаю: «Боже мой, какое счастье, что у меня нет собственных детей!», — сказала ведущая. Она отметила, что больше не испытывает негатив, когда ей задают вопросы о планах усыновить ребенка.

Вовк, ранее отметившая свое 79-летие, была замужем дважды. Своих детей ведущая не имеет, а внучками считает дочерей своих крестников — Ангелину и Анну.

Летом Ангелина Вовк рассказала о пережитой клинической смерти. Врачи боролись за жизнь ведущей две недели, во время лечения она похудела на 20 кг, питание получала через трубки, боролась с пневмонией. Всего в больницах она провела около полугода.