Российский фильм «Батя» был отмечен наградой кинофестиваля в Милане

Фильм Good Story Media, ТНТ и ТНТ4 «Батя» получил диплом миланского кинофестиваля Premio Felix. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала ТНТ4.

«Фильм с Владимиром Вдовиченковым и Стасом Старовойтовым в главных ролях был отмечен специальным дипломом жюри Premio Felix, который в четвертый раз проводился в миланском кинотеатре Cinema Anteo», — сообщили в ТНТ4.

Как пояснили в пресс-службе телеканала, фестиваль ориентирован на российское кино, и одним из условий участия в нем является наличие в фильме светлого гуманистического начала.

В первые четыре дня после цифровой премьеры комедию просмотрели онлайн более миллиона раз. Главный герой «Бати» – выросший в девяностые с авторитарным отцом Макс (стендапер Стас Старовойтов). Он сам стал отцом двоих детей и пытается понять, почему его «батя» (Владимир Вдовиченков) был жестоким и закрытым.

Истории для «Бати» авторы брали из собственных воспоминаний о девяностых. Также в фильме снялись Елена Лядова, Надежда Михалкова, Андрей Андреев, Стас Старовойтов, Севастьян Бугаев, Диана Енакаева и др.