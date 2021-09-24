«Эльвира — повелительница тьмы» впервые за 19 лет показала свою партнершу

Американская актриса Кассандра Петерсон, наиболее известная по главной роли в комедии «Эльвира — Повелительница Тьмы», впервые показала женщину, с которой встречается последние 19 лет.

В ток-шоу журналистки Тэмрон Холл она продемонстрировала совместное фото с Терезой, о связи которой рассказала несколькими днями ранее.

В интервью изданию TooFab она уточнила, что признание в этих отношениях — не каминг-аут. «Я считаю себя гетеросексуальной несмотря на то, что мне понравилась женщина», — отмечает она, добавляя, что все эти годы называла Терезу своей ассистенткой, что обижало партнершу. Актриса признается, что переживала, как новости о ее личной жизни воспримут фанаты «Эльвиры».

Как рассказала Кассандра Петерсон в своих мемуарах, она познакомилась с Терезой в спортзале в 1995 году. Вскоре после этого она развелась с мужем и начала встречаться с новой подругой.