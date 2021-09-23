Один из предыдущих Бондов объяснил слова Крейга об актрисах в «бондиане»

Актер Джордж Лэзенби объяснил, почему играющий роль Джеймса Бонда Дэниел Крейг критически отнесся к идее сделать суперагента женщиной.

В беседе с TMZ 82-летний Лэзенби, воплотивший Бонда на экране в картине «На секретной службе Ее Величества», сказал, что Крейг может повторять слова продюсера франшизы Барбары Брокколи, которая уже говорила, что «Бонд может быть любого цвета, но только мужчиной».

Актер указал на то, что Бонда уже играли шотландец, ирландец, уэльсец, два англичанина и даже австралиец (он сам). Он согласился с мыслью Крейга о том, что для женщин нужно создавать отдельные яркие роли, и привел в примеру сыгравшую с ним в «бондиане» Диану Ригг. «Она была настоящей шпионкой — сексуальной, жесткой, дерзкой, могущей постоять за себя. Такой может быть и суперагентка», — поделился размышлениями он.

Крейг также говорил, что отдельные роли достойного масштаба нужно создавать не только для женщин, но и для цветных артистов.