На Украине предложили полностью запретить концерты российских артистов

Украинский продюсер и телеведущий Игорь Кондратюк, известный по шоу «Х-Фактор», создал петицию к президенту страны Владимиру Зеленскому, в которой выступил с предложением запретить всем российским артистам любые выступления на территории Украины. Об этом он сообщил в Facebook. Подобную инициативу шоумен объяснил присоединением Крыма к России.

«Я требую прекратить этот бизнес. В мире почти 200 стран. Пусть к нам ездят с концертами мирные люди», — написал Кондратюк.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.