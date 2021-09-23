Театр Джигарханяна отремонтируют в стиле лофт

В Московском драматическом театре Армена Джигарханяна зрительный зал и фойе оформят в стиле лофт. Об этом сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на архитектора Евгения Митту.

Архитектор объяснил выбор стиля. «Здание изначально модернистского дизайна. Хотелось сделать пространство гостеприимным, праздничным, при этом достаточно лаконичным», – разъяснил Митта.

Он добавил, что конструктивные элементы здания скрываться не будут, а фойе будет сделано так, чтобы в нем можно было проводить мероприятия и встречи. Митта подчеркнул, что это так называемый театральный лофт. По его задумке, должен получиться интерьер, в котором будет комфортно.

Ранее сообщалось, что театр Армена Джигарханяна получил новое название. Теперь учреждение культуры будет называться «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна»