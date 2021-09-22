Театр Армена Джигарханяна переименовали

Театр Армена Джигарханяна получил новое название, передает РИА «Новости» со ссылкой на художественного руководителя театра Сергея Газарова.

Теперь учреждение культуры будет называться «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна». Газаров отметил, что это сделано ради развития театра. «Своей концепцией мы должны приучить людей к тому, что каждый наш спектакль будет продолжать именно эту линию – новизны, новых форм, новых способов взаимодействия артиста со зрителями, с материалом, с классикой, со сценой», — пообещал Газаров.

Слово «прогресс» отсылает к историческому названию здания, где раньше находился кинотеатр «Прогресс». В здании Основной сцены на Ломоносовском проспекте будет улучшено техническое оснащение, появится новое пространство, будут оборудованы зоны для общения и творчества. Здесь хотят проводить театральные лаборатории, устраивать образовательные программы, мастер-классы.

На Малой сцене на «Спортивной» провели ремонт летом.

Один из основателей, президент и бывший художественный руководитель «Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна» Армен Джигарханян скончался 17 ноября 2020 года. Сергей Газаров стал худруком театра в начале декабря того же года.