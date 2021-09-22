Умер актер из «Секса в большом городе» Уилли Гарсон

Американский актер Уилли Гарсон, получивший известность после участия в сериалах, «Секс в большом городе» и «Друзья», скончался в возрасте 57 лет. Об этом сообщил во вторник его приемный сын Нэйтен Гарсон в Instagram.

«Покойся с миром, папа, я так рад, что ты разделил со мной столько путешествий и смог достичь столь многого», - написал пасынок в социальной сети.

Гарсон также снялся в сериале «Белый воротничок». Он играл эпизодические роли в фильмах «День сурка», «Быть Джоном Малковичем» и других.

Всего на его счету около 160 ролей в различных сериалах и кино.

О причинах смерти пока не сообщается.