Писательница Трауб прокомментировала интригу с дебютным романом Тарантино

Дебютный роман режиссера Квентина Тарантино под названием «Однажды в Голливуде» по мотивам одноименного фильма поступит в продажу на территории России в ноябре 2021 года. Писательница Маша Трауб прокомментировала выход книги НСН.

По словам Трауб, Тарантино умеет запутывать читателей. В книге описывается цикл событий в Голливуде на закате его «золотого века», который пришелся на 1969 год.

В США книга уже вышла в июне. Она пользовалась большим спросом. По версии New York Times, в США роман стал бестселлером. На русский язык книгу переводят Сергей Карпов и Алексей Поляринов.

Трауб указала, что сначала Тарантино утверждал, что роман был написан задолго до сценария, далее были пущены слухи, что роман и кинолента вообще никак не связаны. Писательница уверена именитый режиссер специально запутывает своих поклонников.

«Однажды в Голливуде» не является сценарием известного блокбастера или его новеллизацией. Отмечается, что в произведении знакомые по одноименному фильму персонажи раскрываются с новой стороны.