Космонавт назвал «не мужиком» оператора, избившего женщину перед полетом к МКС

Герой России и летчик-космонавт Михаил Корниенко в разговоре с «Газетой.Ru» осудил оператора фильма «Вызов» Алексея Дудина, бывшая гражданская жена которого обвинила его в избиении.

«На мой взгляд, мужик, который поднимает руку на женщину, — не мужик. Но в этом случае я могу выразить лишь свое моральное отношение к произошедшему. Снимать ему дальше фильм или не снимать — уже не мой вопрос. Может быть, как оператор он хорош», — сказал Корниенко.

21 сентября СМИ сообщили, что Дудин избил бывшую гражданскую жену Ксению Аненбург, об этом рассказала сама пострадавшая. По ее словам, инцидент произошел 13 сентября, незадолго до отправления оператора на Байконур для подготовки к полету к МКС. В результате избиения, как утверждает девушка, она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы конечностей. Сам Дудин обвинения пока не комментировал.

В настоящее время команда фильма «Вызов» находится на Байконуре. К МКС, где и планируется снять фильм, она отправится 5 октября. Дудин входит в дублирующий экипаж миссии.