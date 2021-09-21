«Удар ногой в живот»: актриса Безрук заявила о побоях от пережившего психоз мужа

Звезда сериала «Склифосовский» Галина Безрук рассказала в Instagram, что стала жертвой домашнего насилия.

По словам Безрук, ее муж, актер Артем Алексеев, после выписки из психиатрической клиники превратил ее жизнь «в фильм ужасов». «Он не принимал ничего из прописанного в больнице, все время пил. Удивительно, что он смог закончить проект, который полтора месяца был на грани срыва из-за него. Он все время угрожал мне, обещал забрать дочку и позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот…» — утверждает актриса.

Она уехала из дома с дочкой и матерью Алексеева. «Нам с его мамой продолжали сыпаться оскорбления и угрозы. Он сжег документы дочери, чтобы я не смогла с ней уехать к моим родителям», — пожаловалась она. Безрук уточнила, что сейчас муж снова находится в больнице.

Кроме того, говорит актриса, Алексеев якобы в последние годы вел откровенную переписку со знаменитостью, которая пережила измену со стороны собственного мужа.

Четырехлетняя дочь Артема Алексеева и Галины Безрук Василиса в начале августа была госпитализирована. Ей сделали сложную операцию.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Последний янычар» Артем Алексеев оказался в московской больнице с острым психозом. Как рассказал источник, артист выкрал у своей супруги дочь и долгое время скрывал местонахождение ребенка.