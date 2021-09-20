В Венгрии приравняли видео с ЛГБТ к фильмам ужасов в возрастных рейтингах

В соответствии с венгерским законодательством, направленным на борьбу с пропагандой ЛГБТ, возрастная маркировка для кинопродукции со сценами однополой любви будет такой же, как и для фильмов ужасов. Об этом сообщил новостной портал Euractiv.

«Защита несовершеннолетних не означает, что определенные вопросы являются табуированными. Скорее новое законодательство оценивает весь контекст с учетом интеллектуального и эмоционального возраста несовершеннолетних», — сообщили в Национальном управлении медиа и информационных коммуникаций.

Таким образом, по заявлению властей, кинокартине Педро Альмодовара «Все о моей матери» будет присвоена маркировка «18+», как например, фильму «Экзорцист».

Ранее сообщалось, что в Венгрии запретили продавать книги про ЛГБТ в открытой упаковке.