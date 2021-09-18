В РПЦ назвали порнографическим запрещенный к показу фильм «Искушение»

Заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал решение Минкульта отказать фильму голландского и американского режиссера Пола Верховена «Искушение» в прокате.

«Этот фильм не соответствует никаким требованиям приличия. Я прочитал описание. Мне кажется, что сцены в фильме являются порнографическими, а, как известно, распространение порнографии запрещено в России», — написал Кипшидзе.

Кипшидзе также выразил мнение, что порнографические фильмы не должны иметь прокатного удостоверения в России.

Ранее в беседе с «Газетой.Ru» помощник министра культуры Анна Усачева рассказала, что фильму Пола Верховена «Искушение» о монахине-лесбиянке отказали в прокате в России из-за провокационной сцены. О какой именно сцене идет речь, в Министерстве культуры не уточнили.

Картина должна была выйти в российский прокат 7 октября. Действие фильма происходит в Италии в эпоху Возрождения. По сюжету монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу, однако вскоре об их связи узнают за пределами монастыря.