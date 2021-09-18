Скончался актер из «Дневного дозора» Шухрат Иргашев

В пятницу, 17 сентября, в возрасте 76 лет ушел из жизни советский и узбекский актер и режиссер Шухрат Иргашев. Об этом на своей странице в Instagram сообщил актер и режиссер Улугбек Юлдашев.

«Дорогие друзья, коллеги и поклонники кино, с нами больше нет Народного артиста Узбекистана — Шухрата Ибрагимовича Иргашева. Я от имени друзей и коллег выражаю искренние соболезнования родным и близким Шухрата Ибрагимовича», — указано в публикации.

О дате и месте прощания с артистом будет сообщено дополнительно.

Шухрат Иргашев родился 19 июня 1945 года в Ташкенте. Впервые на экране он появился в 1966 году в ленте «Нежность». Средин наиболее известных проектов актера — «Яблоки 41-го года», «Дневной дозор», «Возвращение командира», «Нюхач», «Огненные дороги», «Высоцкий. Спасибо, что живой».

11 сентября сообщалось о смерти в возрасте 62 лет российского актера театра и кино Владимира Яковлева.