На Берлинской неделе искусства показали булочку за $3 млн

На Берлинской неделе искусства показали булочку из золота стоимостью $3 млн, сообщает Ruptly.

Булочка с авокадо состоит из 27 отдельных кусков 18-каратного золота. Автор этого произведения искусства под названием «Кто хочет жить вечно?» — немецкий художник Тим Бенгель. По его словам, он хотел «запечатлеть дух времени нынешнего поколения».

«Нет лучшего символа, чем авокадо — фрукт, который стал хайповым в социальных сетях», — подчеркнул Бенгель.

На скульптуру ушло почти 10 килограммов жидкого золота, которое залили в созданный на 3D принтере макет.

Ранее в музее M-Shed в английском Бристоле выставили бронзовую версию стритарт-рисунка, основанного на «Моне Лизе» Леонардо да Винчи. Скульптура «Муна Лиза» (от слова moon — «показывать ягодицы») — интерпретация рисунка известного уличного художника Ника Уолкера, изображающего Мону Лизу с приподнятым платьем и обнаженными ягодицами.