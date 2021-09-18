Добровинский назвал защиту Ефремова «бездарной»

Юрист Александр Добровинский прокомментировал обвинение адвоката осужденного Михаила Ефремова в непрофессионализме. По его словам подобное поведение Хархорина не стало для него неожиданностью, рассказал он в интервью 5-tv.ru.

«Это не первый случай, когда проигравшая сторона обвиняет меня во всех своих бедах. Но господин Хархорин пошел дальше, обвинив меня даже в том, что суд не принял у него те или иные документы, которые он не потрудился оформить юридически верно. Надеюсь, это не станет примером для других адвокатов — ответственность за свои промахи и профессиональные ошибки перекладывать на меня», — отметил Добровинский.

Юрист подчеркнул, что каждый сам ответственен за то, что делает и говорит.

«Кстати, разговаривал с близкой подругой Михаила Ефремова, и мы сошлись на том, что его защита оказалась бездарной», — уточнил Добровинский.

15 сентября во Втором кассационном суде общей юрисдикции рассмотрели жалобу на приговор Михаилу Ефремову. В результате суд отказался смягчить приговор артисту. Представитель потерпевших Александр Добровинский заявил «Газете.Ru», что первая причина отказа суда снизить срок Ефремова связана с неправильной позицией защиты. Вторая причина, по его мнению, заключается в том, что уже никто, включая судью, не верит в раскаяние актера.

Как утверждает адвокат, на заседании суда Ефремов и его защитник якобы разыграли «плохой экспромт». Изначально адвокат артиста Петр Хархорин ходатайствовал о возвращении дела в Мосгорсуд, апеллируя тем, что на прошлых заседаниях была неправильно произведена экспертиза.

8 июля 2020 года Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником ДТП, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Через несколько месяцев Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы. Впоследствии суд уменьшил срок до 7,5 года колонии. Артист отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.