В России отказались выпускать в прокат фильм «Искушение»

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на художественный фильм «Искушение». Приказ опубликован на сайте ведомства.

Из документа следует, что компании-прокатчику отказано в выдаче удостоверения в соответствии с Правилами выдачи прокатных удостоверений.

Картина «Искушение» режиссера Пола Верховена должна была выйти в российский прокат 7 октября. Действие фильма происходит в Италии в эпоху Возрождения. По сюжету монахиня Бенедетта Карлини влюбляется в новую послушницу, однако вскоре об их связи узнают за пределами монастыря.

Кинолента была номинирована на Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

Ранее сообщалось, что Минкультуры отказало в прокате фильму-победителю Берлинале из-за пропаганды порнографии. Спустя два месяца картину допустили к прокату с цензурой.