Placebo выпустили первый за пять лет трек

Группа Placebo вернулась с песней «Beautiful James» — первой за пять лет. Она войдет в восьмой студийный альбом британцев.

«Если песня служит для того, чтобы раздражать чопорных обывателей, так тому и быть. Но для меня по-прежнему крайне важно, чтобы каждый слушатель открыл в ней свою личную историю — я действительно не хочу советовать вам, как себя чувствовать», — заявил в пресс-релизе фронтмен Placebo Брайан Молко.

Последний альбом группы — «Loud Like Love» — вышел в 2013 году. В мае этого года Молко сообщил в Instagram, что их новая пластинка готова к выпуску.