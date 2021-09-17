Вдова Михаила Круга впервые показала внучку

Вдова шансонье Михаила Круга в июне стала бабушкой, а сейчас показала первое фото девочки в Instagram и рассекретила ее имя.

На опубликованном снимке Ирина Круг держит внучку на руках. «Наша Виктория. Лялечка приехала в гости», — подписала фотографию бабушка.

Девочку родила 26-летняя дочь женщины Марина, рожденная еще до брака Ирины с Михаилом Кругом. В браке с шансонье Ирина Круг родила сына Александра, которому сейчас 19 лет, он занимается музыкой. После убийства Круга Ирина вышла замуж за бизнесмена Сергея Белоусова, от которого родила сына Андрея. Мальчику сейчас восемь лет, с его отцом Ирина Круг развелась. У Михаила Круга также остался старший сын от первого брака, он работает капитаном полиции.

Ранее сообщалось, что актриса Скарлетт Йоханссон родила второго ребенка и дала ему необычное имя.