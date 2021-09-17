«Не хочу жить в цифровом концлагере»: Кинчев высказался о вакцинации

Лидер рок-группы «Алиса» Константин Кинчев, выпустивший недавно свой сольный альбом «Белый шум», в новом интервью поделился своей тревогой о судьбе России в цифровую эпоху.

Он напомнил, что является верующим, и его пугают мировые «цифровые» тренды. «Оцифровка, и, как следствие, тотальный контроль за популяцией, к которой я пока принадлежу… Я по своему мировоззрению — традиционалист, и вся эта агрессивно насаждаемая, постмодерновая, трансгуманистская новая реальность меня тревожит», — цитирует рокера mk.ru.

Кинчев также намекнул на свое отношение к обязательной вакцинации от коронавируса. «Эти опыты над людьми под предлогом заботы о здоровье, все эти обязательные уколы под страхом увольнения. Наступающий цифровой фашизм меня раздражает. Я не хочу жить в цифровом концлагере, а все к этому идет. Есть надежда, что Россия не двинется по этому пути. Хотя, наблюдая за тем, что происходит у нас, надежды все меньше и меньше», — сказал он.

Ранее Кинчев обратился к властям после подпольного концерта, который провел без соблюдения антикоронавирусных мер.