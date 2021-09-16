Названо время выхода дебютного романа Квентина Тарантино в России

Дебютный роман Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» выйдет в России в ноябре 2021 года, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу книжного сервиса «Букмейт».

Книжное издательство Individuum приобрело права на российское издание романа Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Электронная версия и аудиокнига будут доступны на «Букмейте».

«Однажды в Голливуде» — не сценарий одноименного фильма Тарантина и не его новеллизация, а полноценное произведение со знакомыми читателю по картине персонажами. «Все знают Тарантино как короля киносценариев и повелителя диалогов — теперь же его будут знать и как не менее талантливого писателя, создающего запоминающуюся раз и навсегда картинку без помощи камеры, одним только словом», — говорит главный редактор Individuum Феликс Сандалов.

В США роман вышел в конце июня, переводом занимаются Сергей Карпов и Алексей Поляринов.

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