Украинский канал в пятый раз за год проверят из-за фильмов с Боярским и Кобзоном

Телеканал «Интер» на Украине в пятый раз за год подвергнется проверке из-за показа фильмов со внесенными в стране в «черный список» актерами, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу нацсовета по вопросам ТВ.

Проверку, вызванную показом фильмов с участием лиц, «создающих угрозу национальной безопасности» Украины, назначили 16 сентября «В период с 31 августа по 12 сентября в эфире вещателя было зафиксировано 9 таких кинематографических произведений», — уточнили представители регуляторы.

По данным пресс-службы, телеканал показывал фильмы «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей» с участием Никиты Михалкова; «Взять живым» с участием Иосифа Кобзона; «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Двадцатый век начинается» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» с участием Бориса Клюева; «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова и Клюева; «Офицеры» с участием Василия Ланового; «Невероятные приключения итальянцев в России» с участием Валентины Талызиной; «Гостья из будущего» с участием Натальи Варлей, Талызиной и Бориса Щербакова; «Завтра была война» с участием Веры Алентовой.

Ранее сообщалось, что на Украине запретили гастроли Моргенштерна.