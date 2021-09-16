Прекращено уголовное дело в отношении Александра Паля

Прекращено уголовное дело в отношении актера Александра Паля, сообщает Telegram-канал 112.

В апреле в центре Москвы произошел конфликт между Палем и бывшим хоккеистом Молодежной лиги Кевином Антиповым.

В ходе конфликта 25-летний Антипов получил травмы челюсти и головы. Спортсмен заявил, что эти травмы он получил в результате падения с высоты собственного роста. Претензий к актеру у него сейчас нет.

СМИ сообщали, в разговоре с представителями правоохранительных органов Паль назвал причиной конфликта то, что Антипов якобы пытался справить нужду рядом с машиной, в которой сидели актер и его друзья. Другие источники со ссылкой на пострадавшего утверждали, что в состоянии опьянении в момент инцидента находился сам актер.

Коллеги Александра Паля в подавляющем большинстве отказались высказываться «Газете.Ru» на тему предполагаемого избиения актером хоккеиста Кевина Антипова. В его защиту выступила только режиссер Нигина Сайфуллаева — по ее словам, Паль никогда не был замечен в подобных историях.