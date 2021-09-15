В сети появилось видео поцелуя Собчак и Ивлеевой

Блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева на съемках своего нового проекта «Королевские кобры» поцеловала журналистку Ксению Собчак. Участники массовки дрэг-шоу слили соответствующее видео в Instagram.

На кадрах видно, что звезды несколько секунд целуются, а потом расходятся по разным сторонам, смеясь.

В социальных сетях эпатажный поступок знаменитостей сравнивают с поцелуем Бритни Спирс и Мадонны на премии MTV Video Music Awards 2003. Ксения Собчак уже однажды целовала коллегу по сцене — она в 2007 году проделала это с телеведущей Тиной Канделаки на премии «Человек года GQ».

Пока Ивлеева и Собчак не комментировали появление в социальных сетях видео со своим поцелуем.

Ранее Анастасия Ивлеева отреагировала на критику относительно своей необразованности, которая обрушилась на нее после интервью с Собчак.