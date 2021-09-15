Энди Серкис заявил о неизбежности кроссовера «Венома» и «Человека-паука»

Режиссер «Венома 2» Энди Серкис подтвердил возможность появления Венома и Человека-паука на одном экране. Об этом сообщает портал IGN на своей странице в Instagram.

«У нас была возможность поговорить с легендарным Энди Серкисом о режиссуре фильма «Веном 2». Он рассказал нам о том, что Человек-паук и Веном абсолютно точно встретятся (в какой-то момент)», — говорится в посте издания.

По словам режиссера, встреча заклятых врагов в одном фильме является неизбежной и будет зависеть «от времени и обстоятельств».

Ранее студия Sony Pictures сообщила об очередном переносе премьеры «Венома 2», которая была запланирована на 24 сентября.